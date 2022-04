Povídání s nutriční terapeutkou

Nevěříte na diety, míchání zázračných koktejlů ani nadměrné cvičení v tělocvičně? My také ne! V tomto případě vás zveme přednášku nutriční terapeutky Šárky Drábkové, která pracuje Systémem asistovaného hubnutí a jejíž práci máme ověřenou na vlastním těle. Přijďte si poslechnout o tom, jak funguje lidský mozek, zapřemýšlejte nad trávením, zjistěte, proč je důležité snídat. Kromě těchto základních principů se dozvíte: - zda mohu ovlivnit, že si dám do úst kousek čokolády těsně před spaním - proč se nemám vyhýbat kousku dobrého dortu - jestli je při hubnutí opravdu nutné cvičit - jak si pomoci jídlem, které mám doma ve spíži Kromě nových znalostí odejdete také s tipy na redukční večeře a rozhodně s motivací ulevit svému tělu i mysli. Cena přednášky: 190 Kč Možnost herny pro děti od 4 let po dobu konání akce: 50 Kč Rezervace probíhají na e-mailu osvoboditelu@ddmastra.cz. V rezervačním mailu nezapomeňte uvést jméno, kontakt a zda budete mít zájem o přednášku nebo i hernu pro děti. Na všechny se těšíme v pátek 22. dubna od 17 hodin ve Zlíně na Kotěrově ulici.