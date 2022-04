Autorské čtení se skleničkou vína nad knížkou Mysli si křepelčí vajíčko

Setkání s autorkou knížky. Michaela Bartoňová vydala knížku vzpomínek na obec SUCHOHRDLY. Vzpomíná na svého dědečka a babičku. Na místa, která jí utkvěla v paměti i osoby, které potkávala - prostě zážitky z dětství. Nejsou to jen místa, ale i krátké příběhy... Od té doby uběhla řada let. Michaela z rodiny Janíčkových je malířka, loutkářka a digitální umělkyně. Některé chvíle z dětství jí uvízly v paměti a poeticky je ztvárnila a vytvořila půvabnou knížku pro děti a jejich rodiče, nebo prarodiče. Při čtení se vám budou vybavovat i vaše vzpomínky. Vracela se do Suchohrdel občas a stále má pár přátel a příbuzných, kteří zde žijí.