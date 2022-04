Miroslav Donutil Na kus řeči

MIROSLAV DONUTIL

míří do Rožnova s novým programem!

Pro všechny, kteří milují dobrý český humor, jsme připravili opravdovou lahůdku! V srpnu zavítá do Rožnova pod Radhoštěm v rámci 19. ročníku hudebně-divadelního festivalu Valašské Divadelní Léto populární český bavič a herec MIROSLAV DONUTIL. Přijede představit jednu ze svých one man show, které mají vždy velký úspěch. Tentokrát to bude nejoblíbenější pořad Na kus řeči… Jeho poslední vystoupení před pár lety bylo beznadějně vyprodané! Neváhejte tedy a přijďte ve čtvrtek 25.8.2022 od 19:00 hod. do malebného amfiteátru Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě. V případě nepříznivého počasí se vystoupení koná v kryté variantě, sále Janíkovy stodoly.

Miroslav Donutil je jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších českých herců, komiků a vypravěčů. Za jeho talent jistě mohou i rodinné geny. Jeho rodiče byli ochotníky a dědeček byl vynikajícím a nadšeným vypravěčem. V divadle hrál již za studií, konkrétně v divadle Husa na provázku. V roce 1990 se stal členem činohry souboru pražského Národního divadla.

Talk show Na kus řeči… je vyprávění zážitků a příběhů z jeho bohatého života a života jeho přátel. Program se skládá z nových humorných příběhů, tak se máte na co těšit.

Nenechte si tedy ujít jistě příjemně strávený večer s vtipnými a veselými příběhy ze života naší herecké legendy, pana MIROSLAVA DONUTILA. Ve čtvrtek 25.srpna od 19:00 hod. v malebném amfiteátru Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě. V případě nepříznivého počasí se vystoupení koná v kryté variantě, sále Janíkovy stodoly.