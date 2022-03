Jarní soutěž ve Zlatém jablku o poukazy za 25 tisíc korun

Rozkvetlé obchodní centrum Zlaté jablko ve Zlíně vítá jaro týdenní soutěží. Pro účast stačí nakoupit alespoň za 500 Kč a odpovědět na tipovací otázku. Devět nejpřesnějších tipů bude odměněno dárkovými poukazy do Zlatého jablka, první cenou jsou poukazy v hodnotě 10 tisíc korun. Soutěž probíhá od 14. do 20. března.

Ve Zlatém jablku to krásně kvete. Od 10. března bude obchodní centrum vyzdobeno v jarním duchu, a právě jarní květy přinesou devíti šťastným nakupujícím výhry v podobě dárkových poukazů.

Do soutěže se může zapojit každý, kdo nakoupí ve Zlatém jablku v termínu jejího konání v minimální hodnotě 500 Kč na jedné účtence, u infokiosku v přízemí tuto účtenku zaregistruje, vyplní potřebné informace a svůj soutěžní tip – kolik květů zdobí rozkvetlý strom v přízemí, a soutěžní kartičku vhodí do slosovacího boxu.

Soutěž probíhá od 14. do 20. března do 18 hodin. Nejpřesnější tip vyhrává dárkové poukazy do obchodního a zábavního centra Zlaté jablko v hodnotě 10 tisíc korun, dalších 8 nejbližších tipů pak poukazy v hodnotě od 1000 do 5000 Kč. Výherci budou kontaktování 21. března.

Další informace na www.zlatejablko.cz.