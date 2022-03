Kurzy pečení pizzy (nejen) pro děti

Výbornou domácí pizzu vás naučí péct v Bistru Razula ve Velkých Karlovicích na Valašsku. Na kurzu se naučíte výrobu pizzy – od chystání těsta až po práci s ním včetně nahazování, ale i přípravu vlastního rajčatového základu. Ozdobit si ji budete moci dle vlastní chuti surovinami, které k pizze neodmyslitelně patří.

Kurz je určen pro všechny zájemce z řad dospělých i dětí starších 4 let. Kromě nových zážitků a dovedností si z kurzu odnesete také vlastnoručně vyrobenou pizzu (kterou si můžete rovnou vychutnat k obědu nebo si ji odnést v krabici), certifikát o přijetí do cechu pekařského a spoustu zábavy. Kurzem vás provede výkonný šéfkuchař Spa hotelu Lanterna Josef Tydlačka, který také stojí za novým gastronomickým konceptem bistra, a je to právě on, kdo pro vás o víkendu peče stále oblíbenější a poctivou pizzu.

Termín: neděle 10. 4. 2022, neděle 24. 4. 2022, vždy 10:00 až 11:30

Místo: Bistro Razula, Velké Karlovice – Léskové 659, (pod Spa hotelem Lanterna)

Více na https://www.valachy.cz/kurzy-peceni-pizzy/

Nutná rezervace předem na tel.: +420 571 477 300, nebo na e-mailu: rezervace@valachy.cz