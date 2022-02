Vydejte se na unikátní kurz pečení frgálů do Velkých Karlovic

Zpestřete si návštěvu Velkých Karlovic na Valašsku neobvyklým zážitkem a naučte se péct pravé valašské frgály pod vedením zkušených pekařek Resortu Valachy. Během necelých tří hodin získáte nové dovednosti, dozvíte se více o tomto typickém valašském koláči, a pokud přijdete i s přáteli nebo s dětmi, užijete si také společně spoustu zábavy.

Frgál patří společně se slivovicí či polévkou kyselicí k nejtypičtějším krajovým specialitám na Valašsku. Recept na výrobu tohoto sladkého koláče se dodnes dědí ve valašských domácnostech z generace na generaci. „Pravý“ valašský frgál má mít v průměru 30 cm, vážit 600 gramů a má být s jednodruhovou náplní – tou bývají nejčastěji hrušky, tvaroh, mák, povidla, ale také jiné druhy ovoce nebo dokonce zelí. Jedním z míst, kde se frgály vyrábějí a prodávají, a to od roku 2013, je Resort Valachy Velké Karlovice, kde – v hotelu Galik – zkušené pekařky pořádají pravidelné kurzy pečení frgálů! Zúčastnit se jich mohou dospělí i děti starší 4 let. Za 3 hodiny se naučíte, jak se vyrábí frgál – od chystání těsta a náplně až po upečení. Kromě nové kuchařské dovednosti si pak odnesete také vlastnoručně vyrobený frgál, certifikát o přijetí do valašského cechu pekařského, a hlavně – nové zážitky.

Tip: Kurzy pečení frgálů s pekařkami z Velkých Karlovic můžete navštívit také v rámci školy vaření v Bistrotéce Valachy ve Zlíně (Obchodní dům Zlín). Pravé valašské frgály pak můžete ochutnat také v restauracích hotelů Resortu Valachy Lanterna, Horal, Galik a přímo „od pece“ jsou volně k prodeji v Bistru Razula.

Termíny: sobota 5. 3. 2022, sobota 19. 3. 2022, 16. 4. 2022, vždy od 10:00 do 13:00

Místo: Hotel Galik, Velké Karlovice – Léskové 875

Více na: https://www.valachy.cz/kurzy-peceni-frgalu-ve-velkych-karlovicich/#collapseCollapsible1641547598507

Rezervace na tel.: 571 477 300, nebo na e-mailu: rezervace@valachy.cz