Náhrdelník času aneb Příroda rukou člověka měněná

Vydejte se na vzrušující cestu dlouhou 8 tisíc let, na kterou Vás zavede výstava Náhrdelník času. Přibližuje měnící se vztah člověka a přírody od doby kamenné až po raný středověk. Propojuje pohled archeologie a přírodních věd. Ukazuje, jak lidé v minulosti žili a jak využívali to, co jim příroda nabízela. Představí zajímavou část archeologických a přírodovědných sbírek Muzea Kroměřížska. Uvidíte předměty denní potřeby i kultovního charakteru doplněné různými zvířaty, která jsou k nerozeznání od živých, a rostliny, jež člověk hojně využíval (bylinky, obilniny, barvířské rostliny). Výstavu ocení i rodiny s dětmi.