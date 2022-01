Ukázkové lekce angličtiny - všechny úrovně - zdarma

Nekupujte zajíce v pytli. Před zahájením semestru se přijďte podívat na naši speciální ukázkovou hodinu. Lektor nabídne ukázku výuky a aktivit a popovídá si s Vámi o Vašich představách a potřebách. Do přihlášky připište Vaši předpokládanou úroveň, případně specifické požadavky, které na výuku máte. Po registraci Vám přijde automatické potvrzení místa a času lekce. Může se stát, že ukázkovou hodinu budeme připravovat pouze pro Vás. Pokud byste se rozhodli nepřijít, dejte nám vědet alespoň den předem. Stačí sms s Vaším jménem na 608 33 22 10. Formulář je stejný, jako přihláška do kurzu a náš systém ji také tak zpracovává. Zmínky o fakturaci ignorujte, stejně tak fakturu, která nám v mailu přijde. Berte to jen jako potvrzení, že Vaše příhláška na ukázkovou lekci prošla v pořádku a můžete s ní počítat. :-)