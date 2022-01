Teddy eddie- ukázkové lekce angličtiny pro děti 2-7 let, zdarma!

Teddy Eddie hledá kamarády! Přijde se svými dětmi navštívit medvídka, který se stane parťákem a průvodcem světa angličtiny. Budete mít možnost nahlédnout do lekcí, které jsou vyladěné do nejmenších detailů. Angličtina je součástí každé minuty a díky tomu mají Vaše děti možnost nasávat ji všemi smysly. Přijde se podívat, pobavit se a vidět, jak to může být jiné. Předpokládaná délka ukázkové lekce: 20 minut pro děti, 15 minut informace rodičům. Jak vyplnit přihlášku na ukázkovou lekci: Do části informace o studentovi vyplňte údaje Vašeho dítěte. Kontaktní údaje budou na rodiče. (mail + telefon). Do poznámky v dolní části přihlášky doplňte jméno a příjmení rodiče/rodičů, případně další kontaktní údaje nebo cokoliv dalšího, co bychom měli vědět. Po registraci Vám přijde automatické potvrzení místa a času lekce. Může se stát, že ukázkovou hodinu budeme připravovat pouze pro Vás. Pokud byste se rozhodli nepřijít, dejte nám vědět alespoň den předem. Stačí sms s Vaším jménem na 608 33 22 10.