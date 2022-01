Na Razule pořádají lekce skialpů

Láká vás skialp – sportovní disciplína, která zažívá v posledních pár letech velký boom? Pak se vydejte na lekci skialpů na sjezdovku Razula ve Velkých Karlovicích na Valašsku!

Vyšlápnete si sjezdovku na speciálně upravených lyžích a pak se spustíte z kopce zpět do romantického údolí zasněžené valašské krajiny kolem Velkých Karlovic a pod dohledem zkušených instruktorů. Ti vás seznámí s výbavou a bezpečností pohybu po sjezdovce, ukážou vám, jak nasadit i sundat pásy. Při výstupu na sjezdovku si řeknete něco více o technice šlapání, traverzových otočkách a ukážete si sjezd. Zájemce instruktoři rádi seznámí i s ukázkou práce s lavinovou výbavou v případě, že by se chtěli v budoucnu vydat do volného terénu. A starosti si nemusíte dělat ani v případě, když nemáte vlastní vybavení – na lekci vám ho tady půjčí.

Termín: za příznivých podmínek po celé zimní období 2022, denně 18:00 – 19:00

Místo: Sjezdovka Razula, Ski areál Razula Velké Karlovice, Léskové 756 06

Více informací: https://www.valachy.cz/razula/novinky/lekce-skialpu-na-razule/

Vždy je nutné předchozí objednání – rezervace na tel.: 778 111 200.