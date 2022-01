Lubomír Typlt v Galerii Kaple a DJ set Ondřeje Anděra z hudební skupiny WWW v M-klubu ve Valašském Meziříčí.

Výstava nesoucí název V protisvětle přináší jedinečnou příležitost zhlédnout aktuální tvorbu Lubomíra Typlta poprvé na Valašsku. Série devíti obrazů pod kurátorským vedením Petra Vaňouse bude k vidění v Galerii Kaple ve Valašském Meziříčí. Výstava bude zahájena za přítomnosti autora výstavy na slavnostní vernisáži ve středu 2. února v 18.00 hodin. Úvodní slovo pronese kurátor výstavy Petr Vaňous a v rámci vernisáže se od 19:00 uskuteční DJ set Ondřeje Sifona Anděry z kapely WWW v M-klubu. Výstava potrvá až do 8. dubna 2022.

Originální pojetí autorova nezaměnitelného projevu v malbě odkazuje na zahraniční zkušenost s německým expresionismem. Jeho obrazy oplývá neobvyklá škála barevnosti v kombinaci s gestickou malířskou živostí, spontánností a formální syrovostí. Zároveň experimentuje s barevnými vrstvami, redukuje barvy a používá kresebnou zkratku. Svou tvorbou provokuje, irituje a probouzí v divákovi interakci a emoce. Výjevy a scenérie především poukazují na násilnost a necitlivost jenž se skrývá v lidech. Podporuje osobitý mýtus o lidském jedinci a maluje věci, které nejsou lehce stravitelné. „Tanec holek, který vypadá jako rej čarodějnic, a obří oční bulvy, s nimiž si dívky hrají, to jsou obrazy, které z hlavy jen tak nedostanete.“ Přiblížil Typlt, který se do povědomí jako první zapsal svou sérií obrazů koček. Lubomír Typlt je také součástí české alternativní stálice WWW. Jedná se o jednu z prvních českých rapových skupin, které se nyní spíše řadí k experimentálně-elektronickému pojetí. Lubomír Typlt pro ni píše texty, které jsou občas matoucí a těžko uchopitelné. Básnické metafory provokují posluchače tak, aby se zamyslel a namáhal svou představivost, stejně jako u svých obrazů, které musíte důkladně přečíst. Během vernisážového večera se můžeme těšit na hudební vystoupení a to DJ set Ondřeje Sifona Anděry, taktéž člena WWW, který se uskuteční hodinu po vernisáži v M-klubu.

Lubomír Typlt (1975) započal studium na Výtvarné škole Václava Hollara v Praze a navštěvoval kurzy kreslení na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze vedené Borisem Jirků. ​Studoval ilustraci na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Jiřího Šalamouna, malbu na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně u Jiřího Načeradského a malbu na Kunstakademie Düsseldorf u Markuse Lüpertze, Gerharda Merze a A. R. Pencka., kde se stal v roce 2004 „mistrovským žákem“ malířského ateliéru. Nyní žije a pracuje v Praze.