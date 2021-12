Výstava „Sklo v hlavní roli“ na zlínském zámku

Šest žen a čtyři muži, talentovaní a originální sklářští výtvarníci, zaujali svým dílem kurátorku Miroslavu Ptáčkovou. Ta právě z jejich prací sestavila výstavu „Sklo v hlavní roli“, se kterou se mohou seznámit návštěvníci Galerie Václava Chada ve Zlíně. Zahájena bude slavnostní vernisáží ve čtvrtek 16. listopadu v 17 hodin a potrvá až do 27. února 2022.

Expozice „Sklo v hlavní roli“, kterou právě hostí zlínská Galerie Václava Chada, představuje díla výtvarníků s velkým potenciálem a možností ovlivnit další směřování českého autorského skla – Ireny Czepcové (*1986), Zdeňky Fuskové (*1994), Adama Hejduka (*1992), Tomáše Krejčího (*1994), Zuzany Kubelkové (*1987), Jakuba Petra (*1987), Dagmar Petrovické (*1987), Vendulky Prchalové (*1989), Tomáše Prokopa (*1992) a Barbory Štefánkové (*1991).

Cílem je upozornit na autory s originálním přístupem ke sklu, na umělce, kteří se snaží nalézt vlastní cestu a osobitý umělecký výraz. Jsou to právě čeští sklářští výtvarníci, kteří dokázali ohromit svět svými tvůrčími schopnostmi, respektem k tradici a rozvojem technologií. Mezi kritéria výběru autorů byla zahrnuta například účast v mezinárodní soutěžní výstavě skla Stanislav Libenský Award mezi lety 2009-2019, věkové omezení do 35 let, tvorbu se sklem jako s hlavním výrazovým prostředkem, hledání nových cest a způsobů vyjádření v oblasti individuálního uměleckého skla či experimentátorství kombinující různé materiály nebo technologie.

Výstava je v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku otevřena od 16. prosince 2021 do 27. února 2022, vždy od úterý do pátku mezi 13. a 17. hodinou. Vstupné je jednotné ve výši 50 Kč. V předvánoční době je prodloužená otvírací doba: 18. - 19.12. od 10 - 18:00, 21. - 23.12. od 13 - 18:00, 27. - 30.12. od 10 -18:00. Mimo uvedené termíny je možné si domluvit individuální prohlídky s 2–3denním předstihem na e-mailu galerie@zlinskyzamek.cz.

Výstava je uspořádána za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Zlínského kraje a Statutárního města Zlína. Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.