Na 17. listopad Baťův Památník zazáří trikolórou

Po loňském premiérovém rozsvícení zlínského klenotu do barev české trikolóry se tato velkolepá podívaná uskuteční i na letošní 17. listopad! Přesně v 17:11 se za doprovodu ikonické písně „Modlitba pro Martu“ budova Památníku rozzáří do národních barev. Památník Tomáše Bati je navíc na Den boje za svobodu a demokracii otevřen k prohlídkám zdarma po celý den v čase 10:00 – 16:00. Přijďte se podívat!

K příležitosti státního svátku 17. listopadu se Baťův Památník stejně jako vloni zapojí do iniciativy Díky, že můžem, a připojí se tak k myšlence rozsvítit celorepublikově významné budovy do barev české trikolóry. Mimořádný moment svátečního nasvícení zlínského architektonického skvostu nastane přesně v 17:11 za současného přehrání písně Modlitba pro Martu, což ještě více podtrhne silnou atmosféru. Památník takto bude zářit celý večer až do 23:00.

V rámci 17. listopadu, který letos vychází na středu, mohou návštěvníci využít den otevřených dveří se vstupem zdarma od 10:00 do 16:00.