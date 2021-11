Výstava Skrze vrstvy Miroslavy Ptáčkové na zámku ve Zlíně

Nová výstava na zámku ve Zlíně přestaví skleněná výtvarná díla zlínské umělkyně Miroslavy Ptáčkové. Pod názvem Skrze vrstvy najdou návštěvníci ve výstavních sálech Hedvika skleněné obrazy i jiné objekty. Výstavu zahájí slavnostní vernisáž za přítomnosti autorky ve středu 3. listopadu v 18 hodin. K vidění pak bude až do 28. listopadu.

Na zámku ve Zlíně je výtvarnice Miroslava Ptáčková (rozená Kupčíková) „doma“. Od roku 2015 zde pracuje v Galerii Václava Chada a jako kurátorka také připravuje výstavy jiných umělců. Teď budou mít návštěvníci zámku možnost si prohlédnout její práce.

„Mirka Ptáčková je křehká i pevná zároveň. Nejen ve své tvorbě, je taková i v životě Je oduševnělá. Její objekty obsahující sklo - mléčné sklo, sklovlákno, leptané sklo, hutně tvarované sklo - v různých podobách jsou místa. Jsou to místa s duší,“ přibližuje kurátor výstavy Pavel Preisner. S duší, ovšem tentokrát myšleno s gumovou duší, umělkyně také často pracuje. Přímo ve sklářských hutích do skla vypouští vzduch z různě velkých duší a formuje tak své skleněné objekty. Do jiných gumové duše přímo komponuje jako součásti díla.

Dále vytváří skleněné obrazy evokující krajinu. Postupuje tak, že na skleněnou tabuli lepí černou syntetickou barvou rastr, mřížku ze sklovlákna. Otiskem začerněné mřížky na bílý papír vznikají grafické listy, charakteristické tím, že každý otisk je jiný, na rozdíl od klasické grafiky. Nejnovějšími pracemi sklářské výtvarnice jsou proškrabovaná zrcadla. S nimi zachází tak, aby se lidé dívali ne do zrcadla, ale na zrcadlo - jsou z obou stran proškrabována. Výsledkem pak jsou lyrické obrazy.

Výstava Skrze vrstvy je přístupná ve výstavních sálech Hedvika v prvním poschodí zámku ve Zlíně od 3. do 28. listopadu 2021. Otevřeno je vždy od úterý do pátku od 13 do 17 hodin. Vstupné je v jednotné výši 50 Kč. Otevřeno je také v během Zlín Design Marketu – 27. 11. od 10 do 20 hodin a 28. 11. od 10 do 16 hodin. Mimo uvedené termíny je možné si domluvit individuální prohlídky 2-3 dny předem na e-mailu galerie@zlinskyzamek.cz.

Výstava je uspořádána za finanční podpory Státního fondu kultury ČR, Zlínského kraje a Kulturního fondu Statutárního města Zlína. Více na zlinskyzamek.cz