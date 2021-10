7. ročník Zlín Design Marketu na zlínském zámku

O víkendu 27. a 28. listopadu se na zámku ve Zlíně uskuteční 7. ročník tradiční akce pod názvem Zlín Design Market. Po dvouleté přestávce způsobené špatnou epidemiologickou situací se zde opět představí na pět desítek vystavovatelů. Návštěvnici si budou mít příležitost prohlédnout i zakoupit zajímavé šperky, módu, bytové doplňky, přírodní kosmetiku a další výrobky. Připraveny budou také rukodělné workshopy, občerstvení a doprovodný program.

Zlín Design Market se i letos stane místem, kde se v předvánočním čase setkají příznivci originálního českého designu. Prostor představit svoji autorskou tvorbu zde dostanou zkušení i začínající designéři.

Návštěvníci mohou opět pořídit designové kousky a neotřelé vánoční dárky od více než 50 autorů, ale také se aktivně zapojit a sami si vyrobit něco pro radost během workshopů zaměřených na děti i dospělé. Součástí akce bude i komentovaná prohlídka děl Marie Kodovské s autorem výstavy Michalem Vyhlídalem, která se koná v sobotu 27. listopadu od 15 hodin. K vidění bude i tvorba zakladatelky Zlín Desing Marketu a zlínské výtvarnice Miroslavy Ptáčkové s názvem Skrze vrstvy.

Zlín Design Market se uskuteční v prostorách 2. a 3 patra zámku. Otevřený bude veřejnosti v sobotu 27. listopadu od 10 do 20 hodin a v neděli 28. listopadu od 10 do 16 hodin. Vstupné na oba dny je 79 Kč, děti do 120 cm, ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma.

Projekt vznikl jako platforma pro sdílení designových novinek díky obecně prospěšné společnosti Zlínský zámek.

Více na www.zlin-design.cz