Workshop - Jak zkvalitnit prožitek v jógových pozicích

Jak se uvelebit i v krkolomných pozicích skrze vnímání opěrných míst a váhy jednotlivých částí těla? Jak poznat své hranice v pozicích prostřednictvím vnímání signálů těla? Jak si vyjít v pozicích vstříc skrze úpravu rozsahu v pohybu či vypodložením opěrných míst? V tomto workshopu bych vás ráda provedla PRINCIPY DOTEKU, GRAVITACE a DYNAMIKY aplikovaných do jógových pozic. My si je upravíme tak, abychom v nich našli více klidu a pohodlí. Právě tyto dva pocity nám umožní všimnout si spolupráce svalově-šlachového systému a vodního prostředí, aby pohyb mohl být velmi lehký, plynulý a plný živosti. Konkrétně si například v pozici holubího krále lze pohrát s uvelebením v kyčlích pomocí jejich vypodložení. Může to pak vést k uvolnění povrchových svalů hýždí. Cíleně pak oslovíme hluboké hýžďové svaly a pánevní dno. A my si ukážeme, jak na to.