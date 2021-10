Ve Velkých Karlovicích pořádají Noc bílých lanýžů

Ochutnejte nejdražší delikatesu na světě – bílé lanýže – a zažijte jedinečný degustační večer plný vybraných chutí a neodolatelných vůní v zážitkové restauraci Vyhlídka Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích, kde 18. listopadu pořádají Noc bílých lanýžů.

Na jeden nezapomenutelný večer se budete moct přenést do italské oblasti Piemont, celosvětově proslulého regionu vzácných lanýžů a vynikajícího vína, a podlehnout tak kouzlu této delikatesy. Kuchaři Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích se totiž pro ty nejlepší čerstvé suroviny vypraví na lanýžové trhy do Itálie v polovině listopadu, degustační večer se uskuteční bezprostředně po jejich návratu. Právě tato pochoutka patří mezi nejdražší suroviny na světě a zdejší kuchařský tým vám připraví menu inspirované aktuálními trendy přímo z Piemontu. Zážitek z jedinečného gurmánského večera můžete umocnit ještě tím, že si koupíte balíček Noc bílých lanýžů s noclehem ve Spa hotelu Lanterna. V ceně budete mít večerní menu s bílými lanýži, snídani formou bufé a neomezenou relaxaci v krásně vybaveném hotelovém L-spa i ve Wellness Horal s vyhlášeným saunovým světem a masážemi ze všech koutů světa i s krásným výhledem do přírody.

Termín: 18. 11. 2021, od 19:00

Místo: Zážitková restaurace Vyhlídka Spa hotelu Lanterna (Léskové 659, Velké Karlovice)

Více informací a rezervace na: rezervace@valachy.cz nebo na tel.: 571 477 300