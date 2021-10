Dílo Marie Kodovské na zlínském zámku

Svébytnou malířku Marii Kodovskou mohou díky výstavě „Chtěla by toulat se v pohádkovém kraji“ objevovat a obdivovat návštěvníci Galerie Václava Chada na zámku ve Zlíně. Slavnostní vernisáží bude zahájena ve čtvrtek 7. října v 17 hodin. Komentovanou prohlídku za účasti autora výstavy, historika Michala Vyhlídala, nabídne galerie v sobotu 27. listopadu. O den později pak výstava končí.

Česká naivní malířka a básnířka Marie Kodovská započala svou výtvarnou tvorbu až ve věku 52 let. Díky malování i básnické tvorbě mohla stvořit svoji pohádku a realizovat svůj sen, toulat se v pohádkovém kraji. Autorka totiž pocházela z chudé kopaničářské oblasti Slovácka, v dětství ji navíc postihla nehoda s následkem doživotně ochrnuté pravé ruky. V dospělosti žila v Rýmařově v podhůří Jeseníků a pracovala v textilní továrně.

Prvním impulsem k výtvarné práci jí byl v roce 1964 katalog z legendární výstavy Naivní umění v Československu. Náměty jí byla její minulost, záliba v pohádkách, která poslouchala v rozhlase. Fascinovaly ji moře a podmořský svět. Přírodě, jíž byla citlivou a pokornou pozorovatelkou, věnovala cyklus Měsíců a Ročních období.

Nedílnou součástí její výtvarné tvorby byly od počátku psané slovo a text; strojopisy naopak doprovázela stejně originálními ilustracemi. Její dílo zahrnuje velkoformátové tempery z 60. let, později i akvarely a perokresby, pastely, voskovky či koláže.

„Je krásné jít do pohádky […] a žít si jako král / stvořit s obrazů si sál / čím víc krásší čím víc dál / srdce moje ducha chval,“ zvou do snové krajiny slova autorky. Výstava je v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku otevřena od 7. října do 28. listopadu, vždy od úterý do pátku mezi 10. a 17. hodinou. Vstupné je jednotné ve výši 50 Kč.

Výstava je uspořádána ve spolupráci s Galerií Marie Kodovské a Městským muzeem Rýmařov a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Zlínského kraje a Kulturního fondu Statutárního města Zlína. Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.