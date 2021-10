Wohnout - Máme na míň tour - Uherské Hradiště

PŘESUNUTO NA 12.11.2021 - LÍSTKY ZŮSTÁVAJÍ PLATNÉ...Přícházíme v míru a těšíme se do Míru! Návrat po dlouhých letech, ale o to více intenzivnější to bude!

pátek 12. listopadu od 20:00., Klub Mír, Uherské Hradiště

Kapela Wohnout vydala v srpnu nové album, které řádně pokřtila na pražském koncertě na Štvanici. Nyní vyhlásila termíny podzimní štace k této desce a přidává nový videoklip, který natočila v divadle Semafor a kde si zahrál Jiří Suchý, který shodou okolností v den dokončení videoklipu oslavil své devadesáté narozeniny.