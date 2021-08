Jubilejní 50. ročník Barum Czech Rally Zlín už klepe na dveře a ve Zlatém jablku je to znát. K vidění je zde výstava rally speciálů a expozice obrazů, chystá se otevření fanshopu i závodní trenažér, na kterém si zájemci mohou vyzkoušet pocit jezdců rally. Setkání se soutěžními posádkami nabídnou v průběhu rally hned tři autogramiády a závěrečná tisková konference s vítězi Barumky. Od 10. do 25. srpna navíc probíhá fotosoutěž o pět atraktivních rally cen, např. o spolujízdu v závodním voze nebo let vrtulníkem.

Zatímco na ostrý start Barum Czech Rally Zlín si musí příznivci závodů počkat až do 27. srpna, doprovodný program k Barumce v obchodním a zábavním centru Zlaté jablko se už rozjel naplno. Od pondělí 9. srpna jsou v přízemí prodejní galerie vystaveny tři rally speciály. Atmosféru doplňuje také výstava obrazů s automobilovou tematikou Maluj, vyhrávej a pomáhej. Startuje i fotosoutěž spojená s vystavenými speciály. Stačí se s nimi vyfotit, foto sdílet na Facebooku a získat co nejvíce like. První cenou je spolujízda v závodním voze, druhou let vrtulníkem nad rychlostní zkouškou, další tři ceny zahrnují VIP balíčky či VIP vstupy na Barumku. O týden později, od 16. srpna, bude do rally expozice nainstalován závodní trenažér, na kterém si mohou odvážlivci vyzkoušet situace, v nichž se ocitají jezdci rally. Ve stejném termínu otevře fanshop, kde bude možné zakoupit vstupenky na Barum Rally, program, plakáty nebo předměty s motivem rally. Připraveny jsou hned tři autogramiády. První z nich se uskuteční ve středu 25. srpna v 19 hodin a podpisy budou rozdávat jezdci hlavního závodu Barum Czech Rally Zlín. 26. srpna v 18 hodin je na programu autogramiáda jezdců Star Rally Historic a 27. srpna pak autogramiáda jezdců Legend Barum Rally. Ti nejlepší jezdci se pak do Zlatého jablka vrátí ještě 29. srpna, kdy zde bude Barumka ukončena závěrečnou tiskovou konferencí s jejími vítězi, která bude veřejnosti přístupná. 50. ročník Barum Czech Rally Zlín ve Zlatém jablku: 9.-29. 8. Výstava rally speciálů 9.-19. 8. Expozice obrazů Maluj, vyhrávej a pomáhej 16.-29. 8. Otevřen fanshop se vstupenkami a rally předměty 16.-29. 8. Vyzkoušej si závodní tranažér 25. 8. v 19 h Autogramiáda jezdců Barum Czech Rally Zlín 26. 8. v 18 h Autogramiáda jezdců Star Rally Historic 27. 8. Autogramiáda jezdců Legend Barum Rally 29. 8. Tisková konference vítězů Barum Czech Rally Zlín Další informace na www.zlatejablko.cz