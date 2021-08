Zdeněk Burian - Obchodní dům ve Zlíně

Zdeněk Burian

Výstava

Kdy: 15.7. - 15.9.2021

Kde: Obchodní dům ve Zlíně

Otevřeno: denně od 10 do 19 hodin

Vstupné: 150,- Kč dospělý; 70,- Kč studenti po předložení ISIC karty, senioři (60+), držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, děti do 15 let; zdarma děti do 6 let; 320,- Kč rodinné vstupné; skupinové vstupné - pedagogický nebo organizační dozor zdarma