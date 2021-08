Cyrille Oswald Quartet

Cyrille Oswald - saxofon (NL)

Daniel Bulatkin - piano (RUS)

Max Makagonov - kontrabas (RUS)

Petr Nohavica - bicí (CZ)

Cyrille Oswald se začal věnovat hraní na profesionální úrovni, když žil v Karibiku, od roku 1994. Po návratu do Holandska založil latinský soubor a začal se studiem na Královské konzervatoři v Haagu, kterou dokončil v roce 2001. Téhož roku založil svůj první moderní jazzový kvartet s názvem Amalgam, se kterým natočil album původních skladeb a se kterým postoupili mezi finalisty každoročního North Sea Jazz Festivalu v kategorii nově vznikající jazzové kapely.

Po roce 2000 natočil další album originálních skladeb společně s dánským kytaristou Mikkelem Plougem. V roce 2007 sestavil Oswald nové trio a kvartet s basistou Stefanem Lievestro, pianistou Jeroenem van Vlietem a bubeníkem Erikem Koogerem. Solečně nahráli CD Nerve s originálními skladbami složenými Oswaldem, které získalo uznání veřejnosti I tisku (časopis JAZZ ho ocenil pěti hvězdami).

V Holandsku patří do jednoho z nejprestižnějších současných orchestrů, the New Rotterdam Jazz Orchestra. Jeho první album v České Republice bylo nahrané pod labelem Animal Music v roce 2010 - The Wrong Present vytvořil společně s jeho kvartetem, složeného z kytaristy Davida Dorůžky, basisty Tomáše Lišky a bubeníkem Dano Šoltisem. Všechny skladby opět složil Cyrille. Od té doby založil také kapelu Cirillic společně s kytaristou Kirillem Jakovlevem. Nedávno vydal s kytaristou Petrem Zelenkou album andských písní, na kterém zpívá a hraje na různé flétny. Dále je členem bandu bluesmana Reneho Trossmana a Soultetu hráče na Hammondovy varhany Jana Kořínka.