51. Letní kino Provodov 2021

Všechny filmy jsou s českým dabingem Začátky představení 21:00 Jednotné vstupné 70 Kč Změna programu vyhrazena Za deště KD Provodov POŘÁDÁ: UnArt Provodov, p.s. ve spolupráci s Dechovou hudbou Provodovjané pondělí – 9.8 2021 - Trollové: Světové turné Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly.

úterý – 10.8 2021 - Nightlife: Na tahu Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby, zábavu, kámoše, holky, každý večer jen v trochu jiném pořadí. Milo žije v noci a hodně dlouho na plný plyn. Občas, když náhodou zahlédne obyčejný život, který vedou lidé přes den, ho napadne, jestli už není na čase trochu přibrzdit. A pak to přijde. Zamiluje se. středa – 11.8 2021 - Šarlatán Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. čtvrtek – 12.8 2021 - Princezna zakletá v čase Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. pátek – 13.8 2021 - Prvok, Šampón, Tečka a Karel V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? sobota – 14.8 2021 - Matky Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědomé, chytré, užívají si, probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. neděle – 15.8 2021 - Gump – pes, který naučil lidi žít Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes...“ On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku.