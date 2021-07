Nová výstava v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně se věnuje kdysi nezbytnému módnímu doplňku - vějíři. Expozice nabízí výlet do historie vějířů a popisuje jejich vývoj od starověkého Egypta až po současnost. Krátce po svém znovuotevření připravilo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně novou výstavu Vějířů sladká tajemství. Všechny staré kultury používaly vějíř původně spíše jako odznak božství a královskou standardu panovníka. Používaly se také k rozdělávání ohně, odstraňování plev z obilí a stínění před sluncem. Postupem času se z něj vyvinul módní doplněk.

„V naší výstavě máme vějíře především ze 2. poloviny 19. století a z první poloviny 20. století. Vějíře jsou především ze soukromé sbírky paní Dagmar Klingerové z Prahy a jsou doplněné o několik kusů ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně,“ uvedla kurátorky výstavy Silvie Lečíková.

Vystaveny jsou vějíře pevné i skládací, vyrobené z různých materiálů – od spletených travin a palmového listí přes celuloid až po hedvábí, želvovinu a slonovou kost. „Na jednotlivých výstavních panelech se věnujeme vějíři v různých obdobích, vějíři v legendách, vějíři v Číně, Japonsku, ve starověkém Egyptě atd. Rádi bychom upozornili na to, že to byl nejen krásný módní doplněk, který činil z ženy dámu, ale že to byla třeba i pomůcka dorozumívání mezi páry,“ dodává Silvie Lečíková.

Vějíř je už dávno pasé, ale stále přitahuje ženy všeho věku. Pro návštěvnice proto tvůrci výstavy připravili koutek s kostýmy z různých historických období a s řadou vějířů k vyzkoušení. K výstavě jsou naplánovány i prázdninové dílny s výrobou pevného vějíře s malbou na hedvábí pro starší děti a dospělé.