Entomologická prodejní výstava v Otrokovicích

ENTOMOLOGICKÁ výstava v OTROKOVICÍCH. V prostorách Otrokovické Besedy se uskuteční další entomologická akce. V pořadí již 53. setkání milovníků hmyzu, pavouků a plazů se koná 10. července 2021 v Otrokovicích. Na programu bude výstava, koupě a prodej hmyzu, pavouků a plazů z celého světa K vidění budou mimo jiné i nejkrásnější druhy motýlů a brouků naší planety. Akce proběhne od 9 do 13 hodin. Vstupné 60,- Kč /děti do 6 let zdarma/ Parkování zdarma, výtah k dispozici, občerstvení zajištěno. Adresa místa konání : Otrokovická BESEDA, nám.3. května 1302, OTROKOVICE Kontakt : dan.caganek@tiscali.cz, 604 670 861