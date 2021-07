Hobby burza Otrokovice

HOBBY BURZA v OTROKOVICÍCH, 11.7.2021 V prostorách Otrokovice Besedy se v neděli 11. července uskuteční tradiční HOBBY BURZA. Akce je zaměřena na setkání sběratelů všech oborů. Nebudou zde chybět mince, poštovní známky, starožitnost, minerály, kuriozity atd. Abecedně shrnuto - na své si přijdou milovníci aforismů i žvýkačkových obalů. Akce proběhne od 8 do 13 hodin. Návoz materiálu od 6 hodin. Vstupné 30 kč /děti do 6 let zdarma/ Parkování zdarma, výtah k dispozici, občerstvení zajištěno.

Adresa místa konání : Otrokovická BESEDA, nám.3. května 1302, OTROKOVICE Kontakt : dan.caganek@tiscali.cz, 604 670 861