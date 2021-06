Koloběžkový biatlon pro všechny

Přijďte si zasoutěžit a užít příjemné odpoledne!

Letní biatlon na koloběžkách Kostka ve spojení se střelbou laserovými puškami pro sportovce i amatéry. Soutěží se v kategoriích podle věku (od 6 let) a ve štafetě. Závodníci mohou soutěžit na vlastních koloběžkách, či si je zdarma zapůjčit na místě.

Registrace předem není nutná, bude přímo na místě ve 12 - 14 hodin, samotné závody pak ve 14 - 16 hodin.

Soutěžící budou rozděleni do 5 kategorií dle věku (děti do 9 let, děti 10 - 15 let, dospělí muži 16 - 50 let, dospělé ženy 16 - 50 let, dospělí muži a ženy 50+ a štafety).

Akce proběhne v rámci programu Živého Zlína, pořádá Centrum koloběžek. Pro výherce budou připraveny pěkné ceny.