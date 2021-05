Od pátku 4. do neděle 6. Června 2021 se poprvé uskuteční Čokoládový Trh v Kroměříži. Akce se bude konat ve výstavišti. Čeká Vás plno zábavy pro malé i velké s prodejními stánky s čokoládovými delikatesami.



PA 4/06: 15:00 – 19:00 // SO 5/06: 10:30 - 19:00 //NE 6/06: 10:30 – 17:00



Čokoládový Trh 2021 v Kroměříže pořádaný agenturou ChrisEvents je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, pochutnat si a případně se i přiučit vaření s čokoládou. Čokoládový Trh se bude konat venku i v hale. Uvnitř najdete čokolády, čokoládové tabulky, pralinky, lanýže a venku najdete zase kávu, makaróny, cupcakes, pivo, čokoládové víno, karamel, palačinky a další.



Pódium bude mimo jiné patřit koncertům v rytmu africké a mexické hudby, návštěvě kouzelníka pro děti a prezentaci našich vystavovatelů. Pro děti bude opět připravený stánek s malováním na obličej, nejlepší balonkář v republice Tomáš Okurek a jeho vystoupení.



Velká hra o 5.000,-Kč!

Při příležitosti Čokoládového Trhu jsme pro návštěvníky připravili hru o poklad! Osm klíčů k pokladu bude uschováno do zlatých čokoládových pohárků, které si budou moci návštěvníci zakoupit u vstupu za 30 Kč. Ale pozor, pouze jeden z těchto klíčů otevře truhlu s dárky od našich sponzorů a odměnou 5.000 Kč!



Návštěvníci budou mít dále možnost ochutnat a zakoupit různé druhy čokolád u více než 35 stánků jako je ČokoKebab, Kamelie – víno z Francie, Mr. Vonka, Jablíčko, Sirupárna, Čo-Xo, Candy Store, Kamila, Čokoládovna Janek, Judith Sweet Art, Koruna pralines, Čokolandia a mnoho dalších.



Čokoládový Trh však nabídne i mnoho dalších doprovodných akcí plných překvapení. Bude to zkrátka jedinečné setkání všech milovníků čokolády, které byste si rozhodně neměli nechat ujít.