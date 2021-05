Sklářský výtvarní Palo Macho modeluje prostor bývalé kaple

Slovenský sklář Palo Macho připravil pro Galerii Kaple ve Valašském Meziříčí výstavu představující nejnovější skleněné objekty. Nezůstal ani tentokrát u skla nic dlužen své pověsti malíře originálního myšlení a vidění, který rád zkouší nové věci. Výstava nesoucí název Tabula Rasa bude zpřístupněna od 19. května do 13. června 2021.

Palo Macho patří k nejoriginálnějším současným slovenským sklářům, a je známý především svými novátorskými přístupy. Dlouhodobě se zabývá malbou na skle a ve skle. V této oblasti už dosáhl pozoruhodných výsledků a je respektován doma i v zahraničí. Ve své tvorbě se pohybuje na pomezí dvou disciplín – malířství, které je disciplínou volného umění a skla, tradičně pokládaného za užitkové. V poslední jeho tvorbě se stal důležitým jmenovatelem prostor, a podstatnou (i funkční) roli u něj sehrává rám, kovová konstrukce, která je nejen "nosičem" díla, ale také určitým propojením s daným prostorem. Postupně se však jeho ploché obrazy proměnily na 3D struktury a umožnily mu vytvářet komplexní prostorové instalace.

„Nový projekt Pala Macha, ktorý „modeluje“ priestor bývalej kaplnky a je priam šitý na jeho mieru a mierku, už na prvý pohľad upúta svojou inakosťou. Na zmatnenom povrchu skiel pred nami defilujú stíšené, distingvované farebné gestá, siluety a tiene – rozostreté, nezaostrené, rozptýlené. Obrazne povedané, akoby neustále „vyjednával“ s médiom (maľby a skla zároveň), hľadal a skúšal ich limity. Plochy, matované sklené platne tu vystupujú ako „silové polia“ svojho druhu, kde sa zhlukujú raz (striedmo) vášnivé farebné gestá, pomaľované hrany skiel, inokedy jemné odtiene v letmých dotykoch, ponorené do svetielkujúcich hmlovín podkladu. Možno ich vnímať v detaile, ako jednotlivosti, ale zároveň ako celok. Tým, že Macho z nich vytvára zostavy, sklené „obrazy“, vstupujú do vzťahov, prekrývajú sa navzájom, prečnievajú, sú vyskladané z viacerých matných plôch, stajomňujú svoje vnútro a zároveň určujú vzájomné priehľady. Opreté o steny, predstavené pred ne, vstupujú plnohodnotne do priestorovej hry – stoja i ležia na stoloch – vytvárajú pocitový, rozochvený labyrint, v ktorom pohyb diváka je vedený/riadený nielen fyzicky, ale predovšetkým mentálne; a každá akcia v priestore prináša inú perspektívu, a tým aj ďalší vizuálny a estetický zážitok,“ přiblížila instalaci kurátorka výstavy Katarína Bajcurová.

Palo Macho studoval na Středním odborném učilišti sklářském v Novém Boru, Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově a na oddělení sklářského výtvarnictví na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Absolvoval studijní pobyt na École des Beaux Arts v Saint Etienne a v Cité International des Arts v Paříži. Pedagogicky působil na škole užitkového výtvarnictví v Lednické Rovne a od roku 2011 působí jako odborný asistent v Ateliéru skla na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.