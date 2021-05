Salon filmových klapek ve zlatém jablku

Zlín – Neodmyslitelnou součástí Zlín Film Festivalu je projekt Salonu filmových klapek. Letos se koná už po čtyřiadvacáté a umělecky ztvárněnou filmovou klapkou do něj přispělo 125 autorů. Nyní všechna díla vyráží na Klapka Tour – sérii výstav na různých místech České republiky. Začíná ve Zlíně, kde bude možné ji zhlédnout od 27. května do 9. června v obchodním centru Zlaté jablko.

Ani letos nechybí klapky tradičních účastníků Kristiana Kodeta, Kateřiny Miler, Ivy Hüttnerové, Jiřího Slívy, Ladislava Pálky nebo Borise Jirků. Unikátní je také účast Ivana Baboráka, Miroslava Göttlicha a Františka Květoně, kteří malují své klapky už od prvního ročník.

Naopak nováčky jsou TICHO762, Martin Houska, Petra Hřivnáčová nebo Markéta Urbanová, dcera Petra Urbana. Ten se loni do projektu zapojil poprvé a letos bude ve spolupráci pokračovat. Totéž platí i o Michalu Škapovi, výrazném představiteli české grafitti scény. Tři klapky pochází ze zahraničí. Z Kanady zaslala své dílo Ludmila Zemanová, dcera režiséra Karla Zemana. Ze Slovenska do kolekce přispěli Andrej Augustín a Peter Marček.

Ze Zlína se Klapka Tour vydá do Olomouce, Mladé Boleslavi a Brna, aby se pak v závěru vrátila zase do Zlína. V Kongresovém centru bude v rámci 61. ročníku Zlín Film Festivalu k vidění až do 11. září, o den později pak proběhne dražba všech umělecky ztvárněných klapek. Z výnosu dražby následně Nadační fond FILMTALENT ZLÍN podpoří vybrané autorské snímky studentů filmových škol a dalších začínajících filmařů. Za uplynulých 23 let Salon filmových klapek vydražil už 2 624 klapek s celkovým výnosem 38 237 000 Kč. Stále nepřekonaným rekordem je částka 199 000 Kč, za kterou byla vydražena v roce 2008 „Touhy plná, klapka rozevřená“ od Libora Vojkůvky.

Další možnost, jak si klapky prohlédnout, nabízí web salonfilmovychklapek.cz. Obsahuje přehled všech klapek z předcházejících 23 ročníků i nabídku těch letošních, navíc přidává informace o jednotlivých autorech a další zajímavosti.