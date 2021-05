Baťův institut otevřen

Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská galerie výtvarného umění sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU opět zahajují svůj provoz. Po více než půlroční pauze netrpělivě očekávají první návštěvníky, na které se velmi těší a pro které prodloužily již instalované výstavy či připravily nové. V muzeu mohou zájemci navštívit stálou expozici Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost. Dále je k vidění nová výstava Jiří Hanzelka 100 let jako pocta známému cestovateli věnovaná jeho nedožitým kulatým narozeninám. Prodloužení se dočkala výstava Poslové z vesmíru – Meteority a tektity a do konce května lze navštívit výstavu Valašsko očima Kornelie Němečkové.

Galerie zve především do prodloužených výstav Adriena Šimotová: Mapování prostoru – Tělo kláštera (Hostinné), Bedřich Baroš (1936-1974) – soužití s uměním a Zlínský okruh VII. První jmenovaná je otevřena pouze do 16. května, takže zájemci mají jen krátkou příležitost ji zhlédnout. Další dvě jmenované výstavy trvají do 20. června. Na návštěvníky samozřejmě čeká i stálá expozice galerie Prostor Zlín | Řády vidění.

Knihovna obnovila část svých služeb již v dubnu (otevřeny jsou nyní volné výběry ve všech provozech knihovny, nedostupné zůstávají pobytové služby).