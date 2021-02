Mezinárodní Letní hudební akademie Kroměříž

Už čtvrté léto nabídne kroměřížská akademie mladým hudebníkům výuku se špičkovými lektory. Letní hudební akademie Kroměříž dirigenta Tomáše Netopila se bude konat od 12. do 20. srpna 2021, hlásit se je možné až do 15. května. Otevřeny budou obory pro sólové hráče, komorní hra, smyčcový studentský orchestr i výuka orchestrální hry. Souběžný festival Hudební Kroměříž přinese program pro širokou veřejnost.

Výjimečná příležitost setkat se s vrcholnými interprety klasické hudby a učit se od nich. To je Letní hudební akademie v Kroměříži (LHAK). Mladí hudebníci se zájmem o tuto zkušenost se do letošního ročníku akademie už mohou hlásit – přihlášku na webu lze podat až do poloviny května.

„Naši lektoři jsou připraveni předat mladým hudebníkům své zkušenosti s hrou samotnou, ale zároveň i praktické poznatky z koncertování na světových pódiích, či působení ve významných hudebních institucích. Tři z lektorů pedagogicky působí i v zahraničí,“ uvedl Tomáš Netopil, zakladatel a umělecký ředitel akademie. Výuka akademie pro sólové hráče proběhne v oborech housle, violoncello, viola, cembalo, kontrabas, klavír, zpěv, korepetice a studium pro hudební manažery, dále LHAK otevírá komorní hru pod vedením Pavla Nikla a frekventanti oborů se smyčcovými nástroji budou členy studentského orchestru pod vedením dirigenta Tomáše Netopila.

Kromě Tomáše Netopila budou lektory LHAK 2021 Kateřina Kněžíková (zpěv), Ivo Kahánek (klavír), Michaela Fukačová (violoncello), Pavel Nikl (viola, komorní hra), Jan Mráček (housle), Jiří Vodička (housle), Barbara Maria Willi (cembalo), David Mareček (hudební management), Zdeněk Klauda (klavírní spolupráce) a Petr Ries (kontrabas).

Sólové obory se budou vyučovat od 12. do 20. srpna. Paralelně bude pracovat i smyčcový orchestr, který poté bude pokračovat soustředěním v Praze 12. a 13. září. Orchestrální akademie se uskuteční ve spolupráci s Akademií klasické hudby, pořadatelem festivalu Dvořákova Praha.

Studenty pro své obory si budou vybírat přímo jednotliví lektoři, a to na základě přihlášek a dodaných nahrávek. Přesné dispozice zájemci naleznou zde