Znovuotevření Památníku T. Bati a předvánoční volné vstupné

K příležitosti znovuotevření Památníku Tomáše Bati ve Zlíně v souladu s aktuálními nařízeními vlády je v „mikulášském“ termínu 4. – 6. 12. 2020 pro návštěvníky připraven VSTUP ZDARMA.

Do Památníku můžete od tohoto pátku 4. 12. do neděle 6. 12. ZDARMA zavítat vždy v každou celou hodinu. První prohlídka začíná v 10:00, poslední pak v 16:00. Připomínáme, že Památník je přístupný jen v doprovodu průvodce, tak se prosím nejdříve zastavte do infopointu (najdete ho ve vedlejší budově gymnázia TGM, přičemž samostatný vchod je na východním konci budovy). Zde mají průvodci zázemí a odtud se vychází na prohlídky. Až do odvolání budou při prohlídkách zároveň platit zvýšená protiepidemická opatření.

Při příležitosti znovuotevření bude skleněný krystal od pátku 4. 12. 2020 od 16:00 do 22:00 pravidelně svítit nad Zlínem.