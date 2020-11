Silný a dojemný příběh o tom, jak k sobě hledají cestu a porozumění

starší, velmi umíněná dáma a její řidič, kterého do služeb povolal její syn.

Ona bohatá, on chudý. Každý z jiného světa, každý vyznává a představuje

jiné hodnoty. Alespoň na první pohled. Když si ale odmyslíme všechny ty

nálepky, co zůstane? A jaká je ryzí cena člověka...?

„Paní Daisy, voni se věci měněj, ale zase né tak moc. Je to všude stejný.“

Za divadelní hru Řidič slečny Daisy získal Alfred Uhry Pulitzerovu cenu.

Filmová verze z roku 1989 obdržela několik Oscarů.