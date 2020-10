Milovníci umění, otvíráme pro Vás novou galerii SEGMENT na Jižních Svazích! Zahajujeme VÝSTAVOU s názvem "ZA SKLEM". Uměleckými artefakty budou výtvarné práce dětí, které vytvořily během podzimní distanční výuky. Výstavními panely se stanou okna ZUŠ. Zveme Vás srdečně na VERNISÁŽE v pondělí 26. ŘÍJNA a v úterý 27. ŘÍJNA, vždy od 15 do 17 hodin. Místo skleničky vína Vás čekají vyzdobené parapety a příjemná hudba :-) Nabízíme tento netradiční program na podzimní prázdniny. Vezměte Vašeho potomka na venkovní procházku a zastavte se u oken školy v naší galerii. KDE? Za 1. segmentem, v prostoru za ZUŠ pod červeným hřištěm. Pěkně s 2m rozestupy :-) Výstava potrvá do..., do..., možná až do jara!