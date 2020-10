Svatomartinský trh ve vizovicích - letos online!

Tento podzim se v prostorách Státního zámku Vizovice měl konat již 10. ročník Svatomartinského trhu. V důsledku epidemiologických opatření jsme však nuceni podobu naší události změnit, a to do online formy! Jelikož se v této těžké době nemůžeme setkat osobně a nakoupit si regionální produkty pod širým nebem tak, jako tomu bylo doposud každým rokem, potkáme se tentokrát alespoň na online verzi trhu.

Ptáte se, jak bude taková akce vypadat a zda to vůbec lze uskutečnit online? V týdnu od 9. do 15. listopadu se o tom můžete přesvědčit na naší facebookové události s názvem „Svatomartinský trh“. Od neděle 8. listopadu budeme až do úterý postupně představovat jednotlivé regionální producenty z našeho okolí. Výběr bude široký – objevíte zde například domácí sirupy, sušené bylinky, cidery či mošty, nebo také ruční výrobky! Každý, koho produkty zaujmou, si je bude moci zakoupit – a to buď prostřednictvím emailové objednávky nebo eshopu. Všechny potřebné informace, jak konkrétní produkty nakoupit, naleznete vždy u příspěvku každého prodejce. Mimo propagaci regionálních produktů jsme mysleli i na doprovodný program. Ani o ten totiž nebudete tento rok ošizeni. Připravujeme pro Vás online žehnání vína, divadlo o Svatém Martinovi či vystoupení cimbálové muziky.

Těšit se můžete také na facebookovou soutěž o regionální produkty, kde vyhrát může každý z Vás! Naše akce se i tentokrát koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana. Doufáme, že dáte naší online verzi Svatomartinského trhu šanci, a i přes veškerá úskalí aktuální situace si trh užijete. Budeme se na Vás těšit celý týden od 9. do 15. listopadu na Facebookové události „Svatomartinský trh“.