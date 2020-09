Co je míněno Domem umění, a kde se vzal? Co si může tato instituce dovolit a jak je vlastně vnímána společností? Historie sahá daleko do 19. století, kdy vznikl nový typ instituce – Kunsthalle a jeho nová forma prezentace ve „white cube“. Dům umění byl též název budovy, kde Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně do roku 2013 sídlila, a i on se patrně odrazil ve zvláštním vztahu tohoto muzea k současnému umění.

Dům umění by měl splňovat podstatu umění v kontextu své doby – tedy poukazovat na současné politické, sociální, environmentální problémy. Umění by tedy uvnitř této budovy mělo být otevřené široké škále diskurzů a reagovat na ně a tím učit svého diváka k dialogu. Mělo by mít svobodného ducha spolu s průnikem demokratických myšlenek, které vedou ke kreativitě.

Kreativita uměleckého prostředí může být i metaforou pro živnou půdu, ve které zasejeme semínka a v postupu času se o ně staráme, aby mohly růst silné rostliny, které budou postupně sílit. Péče a starost klade důraz na obnovení sociálního pouta, které zajišťuje prostor pro komunikaci, která je absencí v současné společnosti.