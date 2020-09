Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí představí absolventy z Akademie umění v Banské Bystrici

Již 17. září uvede Galerie Sýpka výstavu Ateliéru Malby z Akademie umění v Banské Bystrici. V rámci vernisáže se představí šest autorů – Martina Blaščáková, Kateřina Kocourková, Mária Zuberéniová, Natálie Šimonová, Magda Masárová a Petr Dechť. Výstavu s názvem Zrní můžete shlédnout paralelně s výstavou v Galerii Kaple až do 13. listopadu 2020. Kurátorem výstavy je Leszek Wojaczek a vedoucí Ateliéru Malby Jana Farmanová.

Jak už jsem zmiňovala, Galerie Sýpka představí několik autorů, různících se svými tématy. Každý z nich představí své jednotlivé malířské „ostrovy“ či mikrosvěty, které jsou často nositelem osobních příběhů, inspirací a podmětů, které hovoří o konkrétních lidech.

Vlastní téma často tvoří jednu z primárních částí konkrétního uměleckého díla. Je to určitý a zvláštní organizmus, energie, která pramení v člověku. Síla umělce tkví v moci tuto energii přeměnit v konkrétní hmatatelnou věc.

Všichni tito autoři využívají ke své tvorbě podněty, pramenící přímo z nich samých. Zpracování a různost podnětů je to, co činí tuto výstavu jedinečnou. Přijďte se přesvědčit, co autor, to jiná cesta.