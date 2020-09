Zápis do taneční přípravky tk gradace Kroměříž

ZÁPIS DĚTÍ do TANEČNÍ PŘÍPRAVKY Tanečního klubu GRADACE Kroměříž, z.s.standardní a latinskoamerické tance pondělí 14. září a 21. září 2020 od 16 hodin - ukázková hodina Místo: Společenský sál Domu kultury Kroměříž Děti 4 - 8 let, Junioři 9 - 12 let, Mládež 13 let a více