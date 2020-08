Zveme Vás na letošní poslední ranní procházku areálem zoo s návštěvou kiviho. Za Gerym, jak se náš sameček jmenuje, můžete přijít v sobotu 29. srpna. Hlavní vstup otevřeme již v 6.00 hod.

Pro návštěvu bude k dispozici pokladna v zooshopu u hlavního vstupu. Po úhradě běžného vstupného si můžete vychutnat procházku probouzejícím se areálem zahrady a zůstat u nás třeba až do odpoledne. Nejdříve však zamiřte do australské oblasti za kivim. Od 6.30 do 8.30 hod. zde bude k dispozici náš průvodce, který nabídne spoustu zajímavých informací nejen o Gerym. Kivi hnědého, nelétavého novozélandského opeřence, chováme jako první a jediná zoo v České republice. Expozici jsme otevřeli v červenci 2017. Sameček Gery je stále daleko aktivnější spíše v ranních hodinách. Do 8 hodin je velmi vysoká šance uvidět jej v expozici.

Pro návštěvu můžete také využít zakoupené zvýhodněné on-line vstupenky

Areál zoo bude v sobotu 29. srpna otevřen již od 6.00 hod., pro návštěvu bude sloužit pouze hlavní vstup. Kromě expozice kivi a nestorů kea bude otevřena i blízká restaurace Farma U Koaly, kde si můžete dát chutnou snídani. Zbývající výběhy, pavilony a restaurace budou k dispozici podle běžné otevírací doby.