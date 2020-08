Zlínský zámek představuje obrazy Pavla Janouškovce

Velkoformátové abstraktní obrazy plzeňského malíře Pavla Janouškovce jsou od 2. srpna k vidění ve výstavních sálech Hedvika na zámku ve Zlíně. Výstava zahájena bude přístupná až do 30. srpna. Tři desítky obrazů obsáhnou tvorbu autora za posledních 20 let.

Prozaický název „Obrazy“ si pro svou výstavu vybral plzeňský malíř, grafik a fotograf Pavel Janouškovec. Po sedmileté výstavní pauze představí na třicet převážně rozměrných pláten z let 2000-2020. Jeho tvorbu zde budou reprezentovat velkoplošné diptychy z volného cyklu „Katedrály“ a obrazy z abstraktního cyklu „Krajiny“.

Inspirací je pro Janouškovce vše, co se kolem něj děje. „Může to být letní ráno, stromy ohýbané bouří, číše vína nebo majestátnost katedrály. Své dojmy, pocity a vzpomínky se pak snažím přenést na své obrazy a dál zprostředkovat,“ říká sám autor.

Specifické expresivity dosahuje jako krajinář, a to výraznými liniemi a ostrým ohraničením zobrazených objektů, které často rezonují ve formě zkratky, znaku či obrysu. Nejužívanějším výrazovým médiem autora je pak malba akrylovými či olejovými barvami, nejčastěji na plátno, sololit i karton.

Svou zlínskou autorskou výstavu bere Pavel Janouškovec jako předčasný dárek k nacházejícím šedesátinám. Expozice obrazů je umístěna ve výstavních sálech Hedvika v prvním poschodí zámku a je přístupná od 3. do 30. srpna 2020, vždy od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin. Vstupné je v jednotné výši 50 Kč.

O autorovi:

Pavel Janouškovec (*1961) je současný český malíř, grafik, fotograf a designér. Je členem Syndikátu novinářů České republiky a Komory fotografických živností, žije a tvoří v Plzni. Své výtvarné vzdělání získal v letech 1977-1983 v ateliéru akademického malíře Jaroslava Šindeláře a u Jiřího Patery. Od roku 1981 se zúčastňuje různých společných i samostatných výstav, výtvarných soutěží a sympozií.