Jiří Kolbaba | Ukradená země - cesta napříč USA

Jiří Kolbaba opět v napajedelském kině! Kup si své sedadlo on-line!

Při neobvykle dlouhé cestě z New Yorku na západní pobřeží a zpět do New Yorku navštívíme známá i neznámá města, ale zejména fantastické Národní parky jihozápadu USA. Vzdáme hold několika chrámům americké divočiny, hrdinným indiánům - kterým byla tato země ukradena - i méně známým fenoménům současné Ameriky. USA – cestovatelsky velmi vděčná země – nabídne nová zamyšlení a množství objevitelských inspirací. GO TO THE USA!

/Upozornění: V rámci akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy sloužící k propagačním aktivitám pořadatele.

/Změna programu vyhrazena v závislosti na vývoji současné epidemiologické situace.