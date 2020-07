Žebrácká opera

Souboj dvou velkých zločineckých gangů. Peachum a Macheath vládnou podsvětí. A jsou ochotní udělat cokoli, aby zdolali konkurenta a chopili se moci. Na klasický souboj však nedojde. Dnes se už bojuje jinak. Zbraní je slovo, manipulace a intriky. Jenže kdo je zločinec a kdo oběť? Co je pravda a co lež? A co na to ruka zákona, velevážený policejní velitel Lockit?