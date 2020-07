Mikve je lázeň. Je to místo, kde se zbožné židovské ženy jednou měsíčně potkávají a svlékají, aby se očistily. Odhalené na kůži, na dřeň, psychicky i fyzicky tak, že před sebou nemusí mít žádná tajemství. Jsou si tady tak důvěrně blízko.

A přece odvrací tvář. O čem ženy mlčí?

„V mikve se nic neschová, to je pravda, ale to nám ještě nedává právo míchat se lidem do života.“