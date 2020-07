New York, město, které nikdy nespí. Díky neúnavným snům, ambicím a Starbucksu. Vítejte v redakci manhattanského deníku! Pracují tu redaktoři, novináři, jejich asistenti, či ještě studující praktikanti. Každý z nich věří v hvězdnou kariéru, každý věří, že právě on udělá díru do světa. A když se zdánlivě normální kancelářský den změní v něco zvláštního, co všechny najednou vykolejí ze zaběhlé nudy a všednosti, ambiciózní novináři v tom spatří jedinečnou příležitost využít daného okamžiku k definování vlastní kariéry.