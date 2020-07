Uherský Ostroh žije sportem!

NA KOLE OSTROŽSKO!

registrace 9:00, společný start: Dětská trasa 9:30, Velká trasa 10:00

Dětská trasa vede do Veselí nad Moravou, k bludišti v parku, kde každý dětský cyklista obdrží poukaz na točenou zmrzlinu, která bude k vyzvednutí po návratu do Uherského Ostrohu v pražírně kávy CoffeeDream.

Velká trasa vede přes Veselí nad Moravou, Blatnici, Blatničku, Hluk, Ostrožskou Lhotu zpět do Uherského Ostrohu. Po absolvování a návratu obdrží každý účastník volnou vstupenku na večerní Summer oldies party.

SPORTOVNÍ PROGRAM

14:00 - Tabata - zámek /Ivan Klauda, Relax21/

15:00 - Strollering - zámek /Sandra Jandová, majitelka společnosti Strollering/

15:00 - Jóga paddleboard - řeka Morava /Anežka Venclová, Pavel Lamač/

15:30 - Jóga paddleboard - řeka Morava /Anežka Venclová, Pavel Lamač/

16:00 - Deep work - zámek /Zdeňka Příleská/

17:00 - Jóga /Věra Korvasová, lektorka jógy/

14:00 - 18:00 - Balance park na nádvoří zámku - slackline, woodboards /Adam Procházka, Miroslav Marek/

Počet míst je omezený, rezervace na informačním centru v Uherském Ostrohu, email: vedouciic@uhostroh.cz, tel: 572 503 960

Cena jedné lekce 60 Kč.

SUMMER OLDIES PARTY

od 20:30 na nádvoří zámku v Uherském Ostrohu, vstupné 100 Kč.