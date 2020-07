Vzpomínka na Tomáše Baťu

V neděli 12. července 2020 tomu bude 88 let od tragické havárie, kdy zahynul podnikatel, politik a mecenáš Tomáš Baťa. Přijďte v tento den uctít jeho památku do obnoveného Památníku Tomáše Bati. Prohlídky od 10:00 do 20:00. Vystaveny budou vzácné předměty z rodinné pozůstalosti a také dobové artefakty. Ve 21:00 zazáří Památník nad Zlínem na počest tohoto velikána.