Živý Festival!

miniFestival pro celou rodinu, který baví. Nenápadný lesík na kraji malé obce Žlutava (okr. Zlín) skrývá malebný areál "dubník", kde se ve stínu vysokých strumů 18. července uskuteční náš minifestiválek.

Kapacita areálu je maximálně 500 osob Line up: O5 a Radeček, Alžběta Kolečkářová, Leon, CrossBand The Stokes, RightNow, The Slobs, MERS, Výsledek. Doprovodný program: Lukostřelba, Slam Poetry, Gymnastika na vesnici.. a další. FOOD ZÓNA: DEDE BURGER, VINOPARTNER (Bude doplněno)