Výstava „Převrat v duši“ malíře Otakara Hudečka

První retrospektivní výstava díla malíře Otakara Hudečka, absolventa Baťovy Školy umění, se otevírá v zámecké Galerii Václava Chada ve Zlíně ve čtvrtek 28. května 2020. Výstava „Převrat v duši“ potrvá až do 13. září, ve svých závěrečných dnech se začlení do doprovodného programu Zlín Film Festivalu.

Otakar Hudeček je nejvýznamnějším olomouckým malířem druhé poloviny 20. století. Jeho mimořádné dílo zahrnuje malby, kresby, grafiky, fotografie i samizdatové tvorby. To vše má možnost vidět zlínská veřejnost v rámci vůbec první retrospektivní výstavy „Převrat v duši“. Autor je již sedmým absolventem vyhlášené zlínské Školy umění, jehož práci Galerie Václava Chada představí. Jejich prezentací se zabývá už od roku 2014, navíc uspořádala i jubilejní výstavu „Láska v křečích explozí – Škola umění Zlín“. „Hudeček patřil do generace zlomené válkou, trvale postižené hyperkritickou nedůvěrou k vlastnímu dílu – neustále v kuželu uhrančivého svitu odkazu Václava Chada. Zároveň byl v dvojím smyslu okultista.

Na jednu stranu byl fascinován tajnými naukami, na druhou stranu jeho dílo, které sveřepě rozvíjel od 40. do konce 70. let, mělo zůstat neobjeveno. Jeho výjimečný umělecký osud nás učí, že lze být umělcem, aniž by bylo nutno bez ustání tvořit,“ uvádí autoři výstavy David Voda a Ladislav Daněk s tím, že Hudečkovo dílo, či spíše jeho torzo, se objevilo před dvaceti lety šťastnou náhodou v jeho olomouckém bytě postiženém povodní roku 1997.

Hudeček v té době již dvacet let netvořil. Název výstavy „Převrat v duši“ pak vychází z Hudečkova pohledu na umění: „Obraz nebo cokoliv z umění působí na lidskou duši pokaždé převratně. A tento převrat v duši je tak hluboký, že se od něj nikdy neodtrhnete, že jej stále nosíte s sebou jako citlivou ránu ve svém obyčejném všedním životě.“ O pravdivosti jeho slov se mohou přesvědčit návštěvníci výstavy v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku. Otevřena je od 29. května do 13. září 2020, vždy od pondělí do pátku mezi 10. a 17. hodinou. V jiných termínech lze výstavu zhlédnout pouze po individuální domluvě na e-mailu galerie@zlinskyzamek.cz. Vstupné je v jednotné výši 50 Kč. Dne 3. září v 17 hodin bude uveden katalog k výstavě Otakar Hudeček (1924-2007) / Převrat v duši. Výstava byla připravena ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc. V září se stane součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu, který se koná od 4. do 10. 9. Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.