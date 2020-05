Acute Dose / Koncert Napajedla

Letní večer s brňákama v Parku Na Kapli!



Původně šumperská, dnes už brněnská čtveřice Acute Dose suverénně žongluje s hudebními škatulkami a vysílá do světa poselství eklektického rockového mišmaše. Vsákli do sebe mathrock, postpunk, kosmický rock i vlivy popu, jazzu, soulu, psychedelie i elektroniky a ven vyplivli originální sound, který nemá na české scéně konkurenci.



„Nejoriginálnější čeští kytaroví eklektici, kterým by neznalý člověk netipoval ani kouska české krve,“ napsalo o nich AlterEcho a recenze ve Full Moonu dodává: „Dvě slova. Dva roky. Dva znaky. II je nahrávkou, jež si pro vysokou koncentraci úžasných melodií neustále musí uzurpovat pozornost. Protože je ale zároveň nahrávkou vzdušnou a přirozenou, patrně si toho ani nevšimnete. David Pšenčík zde v roli českého Kinga Krulea opět exceluje a zbytek kapely mu nezůstává nic dlužen. Jestliže bylo album Live Remake svěžím vánkem na domácí scéně, II je vichřicí. Brno má nové trendsettery.“

